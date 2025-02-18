Житель ХМАО умудрился задолжать за электричество больше миллиона рублей

Житель Югорска умудрился задолжать более миллиона рублей за электричество, пользуясь им без заключения договора. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.
«Сотрудниками сетевой организации был зафиксирован факт бездоговорного пользования ответчиком электроэнергией. Договор на поставку электроэнергии в жилой дом ответчиком заключен не был, о чем АО „ЮРЭСК“ был составлен акт», -сказано в сообщении.
Югорчанина привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ, а также назначили ему штраф на сумму 10 000 рублей. Однако организация предоставила расчет, в котором указано, что за год сумма долга за использование электроэнергии без договора достигла более 1,3 миллионов рублей.
В связи с этим, факт бездоговорного потребления электричества подтвердился. «Суд взыскал с ответчика в пользу АО „ЮРЭСК“ сумму неосновательного обогащения в размере более одного миллиона трехсот тысяч рублей», — добавили в суде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!