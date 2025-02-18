18 февраля 2025

Житель ХМАО умудрился задолжать за электричество больше миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пользовался электричеством без заключения договора целый год
Мужчина пользовался электричеством без заключения договора целый год Фото:

Житель Югорска умудрился задолжать более миллиона рублей за электричество, пользуясь им без заключения договора. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

«Сотрудниками сетевой организации был зафиксирован факт бездоговорного пользования ответчиком электроэнергией. Договор на поставку электроэнергии в жилой дом ответчиком заключен не был, о чем АО „ЮРЭСК“ был составлен акт», -сказано в сообщении.

Югорчанина привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ, а также назначили ему штраф на сумму 10 000 рублей. Однако организация предоставила расчет, в котором указано, что за год сумма долга за использование электроэнергии без договора достигла более 1,3 миллионов рублей.

В связи с этим, факт бездоговорного потребления электричества подтвердился. «Суд взыскал с ответчика в пользу АО „ЮРЭСК“ сумму неосновательного обогащения в размере более одного миллиона трехсот тысяч рублей», — добавили в суде.

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Житель Югорска умудрился задолжать более миллиона рублей за электричество, пользуясь им без заключения договора. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры. «Сотрудниками сетевой организации был зафиксирован факт бездоговорного пользования ответчиком электроэнергией. Договор на поставку электроэнергии в жилой дом ответчиком заключен не был, о чем АО „ЮРЭСК“ был составлен акт», -сказано в сообщении. Югорчанина привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ, а также назначили ему штраф на сумму 10 000 рублей. Однако организация предоставила расчет, в котором указано, что за год сумма долга за использование электроэнергии без договора достигла более 1,3 миллионов рублей. В связи с этим, факт бездоговорного потребления электричества подтвердился. «Суд взыскал с ответчика в пользу АО „ЮРЭСК“ сумму неосновательного обогащения в размере более одного миллиона трехсот тысяч рублей», — добавили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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