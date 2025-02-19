Песков высказался о спецпосланнике от России в переговорах по Украине

В Кремле обозначили, что выберут спецпосланника России по разрешению украинского конфликта сразу после того, как Вашингтон определится с выбором своего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Президент РФ] Владимир Путин определит переговорщика с США [по Украине] после того, как Вашингтон назовет своего», — пояснил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил возможность участия помощника Путина Владимира Мединского в качестве переговорщика, но уточнил, что окончательное решение стоит именно за президентом страны.
Во время переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились представить с каждой из сторон спецпосланника, который будет участвовать в мероприятиях по подготовке потенциального саммита между лидерами Москвы и Вашингтона и урегулировании конфликта в целом. Встреча делегатов в Саудовской Аравии прошла накануне.
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