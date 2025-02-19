Песков высказался о спецпосланнике от России в переговорах по Украине

Песков: только Путин определит спецпосланника от РФ по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков высказался о спецпосланнике от РФ по переговорам по конфликту на Украине
Дмитрий Песков высказался о спецпосланнике от РФ по переговорам по конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Кремле обозначили, что выберут спецпосланника России по разрешению украинского конфликта сразу после того, как Вашингтон определится с выбором своего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«[Президент РФ] Владимир Путин определит переговорщика с США [по Украине] после того, как Вашингтон назовет своего», — пояснил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил возможность участия помощника Путина Владимира Мединского в качестве переговорщика, но уточнил, что окончательное решение стоит именно за президентом страны.  

Во время переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились представить с каждой из сторон спецпосланника, который будет участвовать в мероприятиях по подготовке потенциального саммита между лидерами Москвы и Вашингтона и урегулировании конфликта в целом. Встреча делегатов в Саудовской Аравии прошла накануне. 

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В Кремле обозначили, что выберут спецпосланника России по разрешению украинского конфликта сразу после того, как Вашингтон определится с выбором своего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «[Президент РФ] Владимир Путин определит переговорщика с США [по Украине] после того, как Вашингтон назовет своего», — пояснил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил возможность участия помощника Путина Владимира Мединского в качестве переговорщика, но уточнил, что окончательное решение стоит именно за президентом страны.   Во время переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились представить с каждой из сторон спецпосланника, который будет участвовать в мероприятиях по подготовке потенциального саммита между лидерами Москвы и Вашингтона и урегулировании конфликта в целом. Встреча делегатов в Саудовской Аравии прошла накануне. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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