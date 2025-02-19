Таджикская семья потребовала деньги за интимную связь с 17-летней челябинкой

В Челябинске решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за разборок таджикской семьи, в которой обесчестили 17-летнюю дочь. Ее молодого человека избили и вывезли в садовый кооператив, где четыре дня требовали деньги.
«Три гражданина республики Таджикистан 15 февраля избили парня 17-летней девушки и насильно увезли его в садовый домик. Там они закрыли его на четыре дня и требовали деньги за то, что он спал с ней в прошлом году, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
Сумма, которую требовали родные с молодого человека, пока не сообщается. Также в данный момент неизвестно, каким образом он сумел сбежать из заточения. По его сообщению силовики задержали трех граждан Таджикистана, а также еще семь человек.
Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службы СКР и областного главка полиции. Ответы будут опубликованы после их получения.
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