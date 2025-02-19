Таджикская семья потребовала деньги за интимную связь с 17-летней челябинкой

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Молодого человека избили и вывезли в СНТ, где требовали деньги
Молодого человека избили и вывезли в СНТ, где требовали деньги Фото:

В Челябинске решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за разборок таджикской семьи, в которой обесчестили 17-летнюю дочь. Ее молодого человека избили и вывезли в садовый кооператив, где четыре дня требовали деньги.

«Три гражданина республики Таджикистан 15 февраля избили парня 17-летней девушки и насильно увезли его в садовый домик. Там они закрыли его на четыре дня и требовали деньги за то, что он спал с ней в прошлом году, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Сумма, которую требовали родные с молодого человека, пока не сообщается. Также в данный момент неизвестно, каким образом он сумел сбежать из заточения. По его сообщению силовики задержали трех граждан Таджикистана, а также еще семь человек. 

Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службы СКР и областного главка полиции. Ответы будут опубликованы после их получения.

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В Челябинске решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за разборок таджикской семьи, в которой обесчестили 17-летнюю дочь. Ее молодого человека избили и вывезли в садовый кооператив, где четыре дня требовали деньги. «Три гражданина республики Таджикистан 15 февраля избили парня 17-летней девушки и насильно увезли его в садовый домик. Там они закрыли его на четыре дня и требовали деньги за то, что он спал с ней в прошлом году, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Сумма, которую требовали родные с молодого человека, пока не сообщается. Также в данный момент неизвестно, каким образом он сумел сбежать из заточения. По его сообщению силовики задержали трех граждан Таджикистана, а также еще семь человек.  Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службы СКР и областного главка полиции. Ответы будут опубликованы после их получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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