В России подорожали консервы и водка, но подешевели яйца

В России за последнюю неделю наблюдался рост цен на консервы и водку, а стоимость яиц за этот же период снизилась. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«За период с 11 по 17 февраля 2025 года цены изменились: на консервы мясные +1,5%, фруктово-ягодные +1,0%, ... водку +0,5%... Цены снизились: на яйца куриные (-0,6%)...» — говорится в материале Росстата об оценке индекса потребительских цен. Документ есть в распоряжении URA.RU.
При этом наибольший рост цен отмечен на картофель (+2,1%), белокочанную капусту (+1,8%) и помидоры (+1,4%). В то же время отмечено снижение стоимости некоторых продуктов, включая куриное мясо (-0,3%), репчатый лук (-0,3%), пшеничную муку и макароны (-0,2%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.