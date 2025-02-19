Трамп назвал Зеленского комиком, уговорившим США на заведомо проигрышную войну

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Дональд Трамп назвал Зеленского комиком
Дональд Трамп назвал Зеленского комиком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия украинского лидера Владимира Зеленского в контексте украинского конфликта. Трамп назвал Зеленского комиком и заявил, что тот смог убедить Штаты выделить 350 миллиардов долларов на конфликт, который, по его мнению, невозможно выиграть. Об этом американский глава написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы вступить в войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и „Трампа“, никогда не сможет урегулировать», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в Truth Social.

Глава Штатов подчеркнул, что Зеленский признал, что из средств, полученных от США, половина была утрачена. Трамп обвинил украинского лидера в диктаторских методах управления страной, в частности, в отказе от проведения выборов. По словам президента США, Зеленский оказался особенно эффективен в ведении переговоров с экс-главой Штатов Джо Байденом.

Американский лидер также выразил свое мнение о роли Байдена в украинском кризисе, заявив, что тот «даже не пытался» добиться мира на Украине. Он указал и на неудачу Европы в поиске решений для урегулирования конфликта. «Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, а миллионы погибли напрасно...» — заключил Трамп.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в правильности своего решения быть президентом. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая 2024 года. Начиная с указанного момента, он утратил статус легитимного руководителя государства. Тем не менее, Зеленский принял решение не инициировать новые выборы, объявив о введении военного положения на территории Украины. Рейтинг украинского лидера среди гражданского населения в стране остается низким.

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия украинского лидера Владимира Зеленского в контексте украинского конфликта. Трамп назвал Зеленского комиком и заявил, что тот смог убедить Штаты выделить 350 миллиардов долларов на конфликт, который, по его мнению, невозможно выиграть. Об этом американский глава написал на своей странице в одной из соцсетей. «Скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы вступить в войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и „Трампа“, никогда не сможет урегулировать», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в Truth Social. Глава Штатов подчеркнул, что Зеленский признал, что из средств, полученных от США, половина была утрачена. Трамп обвинил украинского лидера в диктаторских методах управления страной, в частности, в отказе от проведения выборов. По словам президента США, Зеленский оказался особенно эффективен в ведении переговоров с экс-главой Штатов Джо Байденом. Американский лидер также выразил свое мнение о роли Байдена в украинском кризисе, заявив, что тот «даже не пытался» добиться мира на Украине. Он указал и на неудачу Европы в поиске решений для урегулирования конфликта. «Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, а миллионы погибли напрасно...» — заключил Трамп. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в правильности своего решения быть президентом. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая 2024 года. Начиная с указанного момента, он утратил статус легитимного руководителя государства. Тем не менее, Зеленский принял решение не инициировать новые выборы, объявив о введении военного положения на территории Украины. Рейтинг украинского лидера среди гражданского населения в стране остается низким.
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