Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о своем решении баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сообщил в ходе интервью одной немецкой телекомпании.
"Я никогда не жалел, что баллотировался в президенты. И если бы я не был президентом, я все равно остался бы на Украине", — поделился Зеленский в беседе журналистом на передаче maischberger. Трансляцию интервью вела телекомпания ARD.
Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. С этой даты он перестал быть легитимным лидером страны. Однако Зеленский решил не проводить новые выборы, объявив о введении военного положения на Украине.
При этом в настоящее время рейтинг доверия украинцев к Зеленскому низкий, ему доверяют лишь 40,8% граждан Украины. Так, Владимир Зеленский занял лишь третью позицию в рейтинге. Первое место в этом списке принадлежит бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Вторую строчку занимает руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).
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