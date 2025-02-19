Премьер-министр Британии бросился утешать Зеленского после критики Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского «диктатором». Об этом сообщается в офисе британского премьера.
«Премьер-министр выразил поддержку в адрес президента Зеленского как демократически избранного лидера Украины и заявил, что совершенно разумно не проводить выборы во время конфликта, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны», — говорится в заявлении офисе британского премьера «Даунинг-стрит». Стармер в разговоре с Зеленским также акцентировал внимание на важности сотрудничества и объединения усилий для преодоления текущих вызовов.
Отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом осложнились после того, как визит спецпредставителя Трампа в Украину был отложен, что привело к замораживанию иностранной помощи. Это произошло на фоне предыдущих обвинений Трампа в адрес Зеленского о неспособности предотвратить начало военных действий.
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