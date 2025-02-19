19 февраля 2025

Премьер-министр Британии бросился утешать Зеленского после критики Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп раскритиковал Зеленского, назвав его диктатором
Трамп раскритиковал Зеленского, назвав его диктатором Фото:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского «диктатором». Об этом сообщается в офисе британского премьера.

«Премьер-министр выразил поддержку в адрес президента Зеленского как демократически избранного лидера Украины и заявил, что совершенно разумно не проводить выборы во время конфликта, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны», — говорится в заявлении офисе британского премьера «Даунинг-стрит». Стармер в разговоре с Зеленским также акцентировал внимание на важности сотрудничества и объединения усилий для преодоления текущих вызовов.

Отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом осложнились после того, как визит спецпредставителя Трампа в Украину был отложен, что привело к замораживанию иностранной помощи. Это произошло на фоне предыдущих обвинений Трампа в адрес Зеленского о неспособности предотвратить начало военных действий.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского «диктатором». Об этом сообщается в офисе британского премьера. «Премьер-министр выразил поддержку в адрес президента Зеленского как демократически избранного лидера Украины и заявил, что совершенно разумно не проводить выборы во время конфликта, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны», — говорится в заявлении офисе британского премьера «Даунинг-стрит». Стармер в разговоре с Зеленским также акцентировал внимание на важности сотрудничества и объединения усилий для преодоления текущих вызовов. Отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом осложнились после того, как визит спецпредставителя Трампа в Украину был отложен, что привело к замораживанию иностранной помощи. Это произошло на фоне предыдущих обвинений Трампа в адрес Зеленского о неспособности предотвратить начало военных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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