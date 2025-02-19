Президент Чехии обвинил Трампа в цинизме

Президент Чехии Петр Павел резко осудил высказывания президента США Дональда Трампа в адрес лидера Украины Владимира Зеленского. В своем посте в соцсети X чешский лидер назвал слова Трампа о том, что Зеленский является «диктатором без выборов», проявлением цинизма. Об этом сообщает пресс-служба президента Чехии.
«Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется? Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма», — написал президент Чехии, слова которого опубликованы на сайте его пресс-службы.
Он указал на то, что оценка Трампа не учитывает сложившуюся политическую и военную реальность на Украине. Выборы президента Украины, которые должны были состояться после окончания срока полномочий Зеленского, были отменены. Это решение вызвало различные реакции на международной арене.
Канцлер Германии Олаф Шольц также прокомментировал слова Трампа. Он назвал их «опасными и неправильными», передает «Царьград».
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