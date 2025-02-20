Европа разместит на Украине менее 30 тысяч солдат

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Англо-французская миссия направит на Украину так называемые «силы подстраховки»
Англо-французская миссия направит на Украину так называемые «силы подстраховки» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европа планирует разместить на Украине меньше 30 тысяч военных далеко за линией фронта. Об этом сообщила The Daily Telegraph.

«Англо-французская миссия направит на Украину менее 30 тысяч европейских военнослужащих в качестве „силы подстраховки“. С упором на поддержку с воздуха и флота», — пишет британская газета The Daily Telegraph.

Американские войска не будут входить в эту военную коалицию. Однако президенту США Дональду Трампу европейские лидеры предложат обеспечить поддержку с воздуха со стороны американских военных, размещенных в странах Восточной Европы, в случае, если Россия откажется выполнять заключенные мирные договоренности, отмечает издание. 

Франция и Британия договариваются об отправке миротворческих сил на Украину. Планы западных чиновников отводят большую роль военно-воздушным силам. Новая стратегия предусматривает меньшую роль сухопутных войск в обеспечении прекращения огня, но требует значительной поддержки США в этом вопросе. На правах анонимности чиновники ЕС также отмечаю, что некоторые европейские столицы уже обсуждают контуры своих предложений с военным руководством НАТО.

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Европа планирует разместить на Украине меньше 30 тысяч военных далеко за линией фронта. Об этом сообщила The Daily Telegraph. «Англо-французская миссия направит на Украину менее 30 тысяч европейских военнослужащих в качестве „силы подстраховки“. С упором на поддержку с воздуха и флота», — пишет британская газета The Daily Telegraph. Американские войска не будут входить в эту военную коалицию. Однако президенту США Дональду Трампу европейские лидеры предложат обеспечить поддержку с воздуха со стороны американских военных, размещенных в странах Восточной Европы, в случае, если Россия откажется выполнять заключенные мирные договоренности, отмечает издание.  Франция и Британия договариваются об отправке миротворческих сил на Украину. Планы западных чиновников отводят большую роль военно-воздушным силам. Новая стратегия предусматривает меньшую роль сухопутных войск в обеспечении прекращения огня, но требует значительной поддержки США в этом вопросе. На правах анонимности чиновники ЕС также отмечаю, что некоторые европейские столицы уже обсуждают контуры своих предложений с военным руководством НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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