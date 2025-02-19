19 февраля 2025

Франция и Британия договорились об отправке миротворческих сил на Украину

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Геополитический противник РФ делает ставку на авиацию
Геополитический противник РФ делает ставку на авиацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция и Великобритания разрабатывают планы по созданию «сил уверенности», которые будут полагаться на западную авиацию при поддержке США, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня на Украине и якобы сдерживать Россию. Об этом сообщает Financial Times.

«Планы западных чиновников отводят большую роль военно-воздушным силам, чем предложения, ранее озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые предусматривали большое количество солдат, развернутых в Украине. Новая стратегия предусматривает меньшую роль сухопутных войск в обеспечении прекращения огня, но потребует значительной поддержки США», — пишет британская газета Financial Times.

На правах анонимности чиновники ЕС также сообщили изданию, что некоторые европейские столицы уже обсуждают контуры своих предложений с военным руководством НАТО. Официальные лица подчеркнули, что план в конечном итоге может все же включать в себя крупные сухопутные силы, развернутые если не на Украине, то на ее западных границах и готовые в случае необходимости «вступить в бой». 

В последние дни президент США Дональд Трамп шокировал европейских союзников своей резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, вызвав опасения, что согласованная сделка будет выгодна России. Трамп также назвал Зеленского «неудавшимся комедиантом» и «диктатором». А его советник по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что президент США больше не будет терпеть оскорбления от украинского лидера. 

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Франция и Великобритания разрабатывают планы по созданию «сил уверенности», которые будут полагаться на западную авиацию при поддержке США, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня на Украине и якобы сдерживать Россию. Об этом сообщает Financial Times. «Планы западных чиновников отводят большую роль военно-воздушным силам, чем предложения, ранее озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые предусматривали большое количество солдат, развернутых в Украине. Новая стратегия предусматривает меньшую роль сухопутных войск в обеспечении прекращения огня, но потребует значительной поддержки США», — пишет британская газета Financial Times. На правах анонимности чиновники ЕС также сообщили изданию, что некоторые европейские столицы уже обсуждают контуры своих предложений с военным руководством НАТО. Официальные лица подчеркнули, что план в конечном итоге может все же включать в себя крупные сухопутные силы, развернутые если не на Украине, то на ее западных границах и готовые в случае необходимости «вступить в бой».  В последние дни президент США Дональд Трамп шокировал европейских союзников своей резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, вызвав опасения, что согласованная сделка будет выгодна России. Трамп также назвал Зеленского «неудавшимся комедиантом» и «диктатором». А его советник по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что президент США больше не будет терпеть оскорбления от украинского лидера. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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