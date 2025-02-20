Трамп раскрыл, что США закупили для ХАМАС на 100 млн долларов

Предыдущее правительство США потратило 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Пятьдесят миллионов долларов плюс 50 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС, знаете об этом. Презервативы. Все знают, что это такое?» — сказал Трамп.
Ранее он заявил, что часть средств, которые будут сэкономлены ведомством по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов (DOGE), будут направлены на обслуживание госдолга. По состоянию на 21 января 2025 года госдолг США оценивался в 36,38 трлн долларов.
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