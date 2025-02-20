Трамп рассказал, на что Байден потратил полмиллиарда долларов

Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила 520 млн долларов на консультанта для создание инвестиционного центра в Африке. Об этом заявил новый глава США Дональд Трамп.
«520 млн долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке», — сказал Трамп в рамках форума в Майями. Он добавил, что это «непонятная чертовщина».
Ранее Трамп заявил, что предыдущее правительство США потратило 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС. Всего было два транша по 50 миллионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.