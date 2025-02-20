Трамп рассказал, на что Байден потратил полмиллиарда долларов

Трамп: администрация Байдена потратила 520 млн на создание инвестцентра в Африке
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Трам разозлен из-за трат администрации Байдена
Трам разозлен из-за трат администрации Байдена Фото:

Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила 520 млн долларов на консультанта для создание инвестиционного центра в Африке. Об этом заявил новый глава США Дональд Трамп. 

«520 млн долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке», — сказал Трамп в рамках форума в Майями. Он добавил, что это «непонятная чертовщина». 

Ранее Трамп заявил, что предыдущее правительство США потратило 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС. Всего было два транша по 50 миллионов. 

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Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила 520 млн долларов на консультанта для создание инвестиционного центра в Африке. Об этом заявил новый глава США Дональд Трамп.  «520 млн долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке», — сказал Трамп в рамках форума в Майями. Он добавил, что это «непонятная чертовщина».  Ранее Трамп заявил, что предыдущее правительство США потратило 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС. Всего было два транша по 50 миллионов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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