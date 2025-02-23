В центре Кургана продают многоквартирный дом за 70 миллионов рублей

В Кургане по улице Пушкинa продается многоквартирный дом, переделанный под коммерческий объект. Его оценивают в 70 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями.
«Двухэтажное здание по документам представляет 9-квартирный жилой дом. Все квартиры в собственности у одного человека. Здание функционирует как коммерческий объект. Стоимость: 70 миллионов рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito.
Дом находится рядом с Институтом экономики и права КГУ. В здании три года назад был проведен капитальный ремонт. Общая площадь: 288 квадратов. На территории есть одно парковочное место. Объект продается целиком.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продают бывшую усадьбу купца Кропанина за 45 миллионов рублей. Дом, являющийся объектом культурного наследия, находится по улице Гоголя, 19 напротив КВЦ. Также сообщалось о продаже самого дорого коттеджа в Кургане. Трехэтажный особняк оценивают в 47 миллионов. На территории есть баня, гараж с верандой и сад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!