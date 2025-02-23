23 февраля 2025
22 февраля 2025

В центре Кургана продают многоквартирный дом за 70 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продают многоквартирный дом возле КГУ
В Кургане продают многоквартирный дом возле КГУ Фото:

В Кургане по улице Пушкинa продается многоквартирный дом, переделанный под коммерческий объект. Его оценивают в 70 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями.

«Двухэтажное здание по документам представляет 9-квартирный жилой дом. Все квартиры в собственности у одного человека. Здание функционирует как коммерческий объект. Стоимость: 70 миллионов рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Дом находится рядом с Институтом экономики и права КГУ. В здании три года назад был проведен капитальный ремонт. Общая площадь: 288 квадратов. На территории есть одно парковочное место. Объект продается целиком.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продают бывшую усадьбу купца Кропанина за 45 миллионов рублей. Дом, являющийся объектом культурного наследия, находится по улице Гоголя, 19 напротив КВЦ. Также сообщалось о продаже самого дорого коттеджа в Кургане. Трехэтажный особняк оценивают в 47 миллионов. На территории есть баня, гараж с верандой и сад.

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В Кургане по улице Пушкинa продается многоквартирный дом, переделанный под коммерческий объект. Его оценивают в 70 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями. «Двухэтажное здание по документам представляет 9-квартирный жилой дом. Все квартиры в собственности у одного человека. Здание функционирует как коммерческий объект. Стоимость: 70 миллионов рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito. Дом находится рядом с Институтом экономики и права КГУ. В здании три года назад был проведен капитальный ремонт. Общая площадь: 288 квадратов. На территории есть одно парковочное место. Объект продается целиком. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продают бывшую усадьбу купца Кропанина за 45 миллионов рублей. Дом, являющийся объектом культурного наследия, находится по улице Гоголя, 19 напротив КВЦ. Также сообщалось о продаже самого дорого коттеджа в Кургане. Трехэтажный особняк оценивают в 47 миллионов. На территории есть баня, гараж с верандой и сад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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