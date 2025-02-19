19 февраля 2025

В ХМАО банда рэкетиров вымогала квартиру у своей жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рэкетиры отняли у югорчан квартиру и полмиллиона рублей
Рэкетиры отняли у югорчан квартиру и полмиллиона рублей Фото:

Полицейские при поддержке СОБРа Росгвардии задержали двоих вооруженных вымогателей, которые отняли квартиру у 30-летнего югорчанина и требовали полмиллиона рублей у жителя Сургутского района (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

«Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Югре выявили группу лиц, подозреваемых в вымогательствах. Установлено, что сообщники обманным путем в виде наказания за несчастный случай под угрозой физической расправы вымогали квартиру у 30-летнего югорчанина, которой в дальнейшем распорядились по своему усмотрению», — сообщается на сайте ведомства.

Подельники вымогали у югорчанина полмиллиона рублей якобы за совершенную им кражу. Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал злоумышленникам деньги. Силовики задержали 33-летнего и 50-летнего жителей Лянтора, ранее судимых за тяжкие преступления. Во время обыска у них были изъяты пневматический пистолет, два магазина от пистолета Макарова, дубинки и кастеты. Возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство», фигуранты арестованы.

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Полицейские при поддержке СОБРа Росгвардии задержали двоих вооруженных вымогателей, которые отняли квартиру у 30-летнего югорчанина и требовали полмиллиона рублей у жителя Сургутского района (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. «Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Югре выявили группу лиц, подозреваемых в вымогательствах. Установлено, что сообщники обманным путем в виде наказания за несчастный случай под угрозой физической расправы вымогали квартиру у 30-летнего югорчанина, которой в дальнейшем распорядились по своему усмотрению», — сообщается на сайте ведомства. Подельники вымогали у югорчанина полмиллиона рублей якобы за совершенную им кражу. Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал злоумышленникам деньги. Силовики задержали 33-летнего и 50-летнего жителей Лянтора, ранее судимых за тяжкие преступления. Во время обыска у них были изъяты пневматический пистолет, два магазина от пистолета Макарова, дубинки и кастеты. Возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство», фигуранты арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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