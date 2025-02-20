КВНщик Ласточкин ушел воевать за ВСУ

20 февраля 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

КВНщик вступил в ряды ВСУ Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Украинский и российский актер КВН Игорь Ласточкин вступил в состав ВСУ. Он опубликовал фото автомата «Калашникова» и украинского военного билета. «Трудные времена рождают сильных людей», — подписал Игорь Ласточкин фотографию, опубликованную в Instagram (запрещенная на территории РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, также запрещенной в РФ). На фото запечатлено только оружие и военный билет. Ласточкин играл в днепропетровских командах КВН «+5» и «Стальной проект», был капитаном «Сборная Днепропетровска». Затем он участвовал в российском телешоу «Однажды в России», украинской «Лиге Смеха» и «Танцах со звездами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский и российский актер КВН Игорь Ласточкин вступил в состав ВСУ. Он опубликовал фото автомата «Калашникова» и украинского военного билета. «Трудные времена рождают сильных людей», — подписал Игорь Ласточкин фотографию, опубликованную в Instagram (запрещенная на территории РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, также запрещенной в РФ). На фото запечатлено только оружие и военный билет. Ласточкин играл в днепропетровских командах КВН «+5» и «Стальной проект», был капитаном «Сборная Днепропетровска». Затем он участвовал в российском телешоу «Однажды в России», украинской «Лиге Смеха» и «Танцах со звездами».