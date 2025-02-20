КВНщик Ласточкин ушел воевать за ВСУ

Украинский и российский актер КВН Игорь Ласточкин вступил в состав ВСУ. Он опубликовал фото автомата «Калашникова» и украинского военного билета.
«Трудные времена рождают сильных людей», — подписал Игорь Ласточкин фотографию, опубликованную в Instagram (запрещенная на территории РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, также запрещенной в РФ). На фото запечатлено только оружие и военный билет. Ласточкин играл в днепропетровских командах КВН «+5» и «Стальной проект», был капитаном «Сборная Днепропетровска». Затем он участвовал в российском телешоу «Однажды в России», украинской «Лиге Смеха» и «Танцах со звездами».
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