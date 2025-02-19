19 февраля 2025

Омбудсмен ХМАО помогла сыну бойца СВО получить выплату при поступлении в колледж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Стребкова помогла получить выплату размером 100 000 рублей
Наталья Стребкова помогла получить выплату размером 100 000 рублей Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла получить выплату при поступлении в колледж сыну бойца СВО из Нефтеюганска. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

«По ходатайству уполномоченного Агентством социального благополучия населения было пересмотрено заявление гражданина с учетом внесенных в региональное законодательство изменений, принято положительное решение. Денежная выплата при поступлении сына на обучение в размере 100 тысяч рублей заявителю предоставлена», — сказано в сообщении.

Ранее на заявлении о получении выплаты при поступлении сына на обучение пришел отказ. Причина заключалась в предоставлении аттестата об основном общем образовании вместо аттестата о среднем общем образовании, которого у сына бойца не оказалась, так как он закончил только девять классов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла получить выплату при поступлении в колледж сыну бойца СВО из Нефтеюганска. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена. «По ходатайству уполномоченного Агентством социального благополучия населения было пересмотрено заявление гражданина с учетом внесенных в региональное законодательство изменений, принято положительное решение. Денежная выплата при поступлении сына на обучение в размере 100 тысяч рублей заявителю предоставлена», — сказано в сообщении. Ранее на заявлении о получении выплаты при поступлении сына на обучение пришел отказ. Причина заключалась в предоставлении аттестата об основном общем образовании вместо аттестата о среднем общем образовании, которого у сына бойца не оказалась, так как он закончил только девять классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...