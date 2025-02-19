Омбудсмен ХМАО помогла сыну бойца СВО получить выплату при поступлении в колледж

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла получить выплату при поступлении в колледж сыну бойца СВО из Нефтеюганска. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.
«По ходатайству уполномоченного Агентством социального благополучия населения было пересмотрено заявление гражданина с учетом внесенных в региональное законодательство изменений, принято положительное решение. Денежная выплата при поступлении сына на обучение в размере 100 тысяч рублей заявителю предоставлена», — сказано в сообщении.
Ранее на заявлении о получении выплаты при поступлении сына на обучение пришел отказ. Причина заключалась в предоставлении аттестата об основном общем образовании вместо аттестата о среднем общем образовании, которого у сына бойца не оказалась, так как он закончил только девять классов.
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