Власти Пермского края планируют отремонтировать мост за 132,1 млн рублей

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Работы завершат летом 2026 года
Работы завершат летом 2026 года Фото:

В Пермском крае начали поиск подрядчика для реконструкции моста через реку Брусун. На работы выделено 132,1 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту мостового сооружения через реку Брусун на автомобильной дороге „Полазна — Чусовой“. Начальная цена — 132,1 млн рублей», — сказано в документации к конкурсу.

Подрядчика определят 11 марта. Ремонт моста необходимо завершить до 8 июля 2026 года

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В Пермском крае начали поиск подрядчика для реконструкции моста через реку Брусун. На работы выделено 132,1 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту мостового сооружения через реку Брусун на автомобильной дороге „Полазна — Чусовой“. Начальная цена — 132,1 млн рублей», — сказано в документации к конкурсу. Подрядчика определят 11 марта. Ремонт моста необходимо завершить до 8 июля 2026 года
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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