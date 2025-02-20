Власти Пермского края планируют отремонтировать мост за 132,1 млн рублей

Работы завершат летом 2026 года
В Пермском крае начали поиск подрядчика для реконструкции моста через реку Брусун. На работы выделено 132,1 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту мостового сооружения через реку Брусун на автомобильной дороге „Полазна — Чусовой“. Начальная цена — 132,1 млн рублей», — сказано в документации к конкурсу.
Подрядчика определят 11 марта. Ремонт моста необходимо завершить до 8 июля 2026 года
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