Стоит ли покупать новый iPhone 16Е, презентованный Apple: изменения и характеристики

Американская корпорация Apple представила новый смартфон в своей 16 линейке — iPhone 16E. Он станет заменой устаревшей, по мнению компании, линейке SE и будет отличаться от них большими размерами, отсутствием кнопки «Домой» и наличием разъема USB-C вместо Lightning. При этом телефон сохранит сравнительно небольшие размеры. Подробнее о характеристиках нового смартфона от Apple — в материале URA.RU.
Новый смартфон
Apple официально анонсировала выпуск iPhone 16E, который она позиционирует как доступный смартфон, пришедший на смену устаревшей линейке iPhone SE. Компания отказалась от линейки SE и выпускает новое устройство как часть основной серии iPhone 16.
Ключевые изменения в дизайне и функциональности
iPhone 16E получил несколько обновлений по сравнению с предшественником iPhone SE 3. Устройство лишилось физической кнопки «Домой», уступив место системе распознавания лиц Face ID. Также новинка оснащена «Кнопкой действия», которая может быть настроена на выполнение различных функций по выбору пользователя. Также, в соответствии с европейскими стандартами, Apple отказалась от порта Lightning в пользу USB-C.
Характеристики
В устройстве используется OLED-дисплей размером 6,1 дюйма вместо 4,7. Сердцем iPhone 16E является процессор A18. Оперативная память была обновлена до восьми гигабайт. Камера получила обновление до 48 мегапикселей с поддержкой двухкратного оптического увеличения и возможностью съемки видео в формате 4К. Фронтальная камера также была изменена до 12 мегапикселей.
Старт продаж
iPhone 16E будет доступен для предзаказа с 21 февраля. В западных магазинах он появится 28 февраля. Новый смартфон будет доступен для покупки в вариантах на 128, 256 и 512 гигабайт. При этом его цена, особенно при непрямом импорте в РФ, не будет отличаться от других моделей iPhone и будет в разы превышать цены на смартфоны той же серии SE или iPhone 15, стоимость которого в настоящее время в РФ снизилась. Поэтому iPhone 16E, скорее всего, представляет интерес только для ценителей серии SE.
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