Снос замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в подмосковной деревне Грязь будет стоить 40 миллионов рублей. Сумма включает в себя работы по демонтажу и вывозу строительного мусора. Об этом сообщил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора», — заявил Капустин. Его слова передает telegram-канал «Абзац».
Эксперт считает, что необходимо модернизировать здание таким образом, чтобы оно отвечало современным требованиям и способствовало благу общества. Капустин выступает против сноса готовых капитальных строений, предлагая их сохранение и адаптацию. Кроме того, по словам Капустина, такая адаптация может быть более выгодной и экологически оправданной.
Ранее местный житель подмосковной деревни Грязь высказал мнение о необходимости взорвать частный дом юмориста Максима Галкина. Сосед Аллы Пугачевой, также проживающий в этой деревне, подчеркнул, что ему безразлично состояние имущества и судьба артистов, покинувших страну. Эту позицию поддержали и другие жители деревни.
*Максим Галкин признан в РФ иноагентом
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