Стала известна стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*

Эксперт по недвижимости Капустин: снос замка Пугачевой обойдется в 40 млн рублей
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Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь стоит 40 миллионов рублей
Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь стоит 40 миллионов рублей Фото:

Снос замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в подмосковной деревне Грязь будет стоить 40 миллионов рублей. Сумма включает в себя работы по демонтажу и вывозу строительного мусора. Об этом сообщил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора», — заявил Капустин. Его слова передает telegram-канал «Абзац».

Эксперт считает, что необходимо модернизировать здание таким образом, чтобы оно отвечало современным требованиям и способствовало благу общества. Капустин выступает против сноса готовых капитальных строений, предлагая их сохранение и адаптацию. Кроме того, по словам Капустина, такая адаптация может быть более выгодной и экологически оправданной.

Ранее местный житель подмосковной деревни Грязь высказал мнение о необходимости взорвать частный дом юмориста Максима Галкина. Сосед Аллы Пугачевой, также проживающий в этой деревне, подчеркнул, что ему безразлично состояние имущества и судьба артистов, покинувших страну. Эту позицию поддержали и другие жители деревни.

*Максим Галкин признан в РФ иноагентом

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Снос замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в подмосковной деревне Грязь будет стоить 40 миллионов рублей. Сумма включает в себя работы по демонтажу и вывозу строительного мусора. Об этом сообщил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин. «Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора», — заявил Капустин. Его слова передает telegram-канал «Абзац». Эксперт считает, что необходимо модернизировать здание таким образом, чтобы оно отвечало современным требованиям и способствовало благу общества. Капустин выступает против сноса готовых капитальных строений, предлагая их сохранение и адаптацию. Кроме того, по словам Капустина, такая адаптация может быть более выгодной и экологически оправданной. Ранее местный житель подмосковной деревни Грязь высказал мнение о необходимости взорвать частный дом юмориста Максима Галкина. Сосед Аллы Пугачевой, также проживающий в этой деревне, подчеркнул, что ему безразлично состояние имущества и судьба артистов, покинувших страну. Эту позицию поддержали и другие жители деревни. *Максим Галкин признан в РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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