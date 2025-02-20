Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению с Трампом

Украина готова к соглашению с президентом США Дональдом Трампом об инвестициях и безопасности. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Украина готова к сильному соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности», — передает «РБК-Украина» слова Владимира Зеленского. Он отметил, что подробно обсудил со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом ситуацию на фронте. По словам украинского лидера, он готов предложить президенту США самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения соглашения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.