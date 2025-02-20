20 февраля 2025

Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению с Трампом

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Зеленский заявил, что Украина готова предложить США путь к соглашению
Зеленский заявил, что Украина готова предложить США путь к соглашению Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина готова к соглашению с президентом США Дональдом Трампом об инвестициях и безопасности. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина готова к сильному соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности», — передает «РБК-Украина» слова Владимира Зеленского. Он отметил, что подробно обсудил со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом ситуацию на фронте. По словам украинского лидера, он готов предложить президенту США самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения соглашения.

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Украина готова к соглашению с президентом США Дональдом Трампом об инвестициях и безопасности. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Украина готова к сильному соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности», — передает «РБК-Украина» слова Владимира Зеленского. Он отметил, что подробно обсудил со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом ситуацию на фронте. По словам украинского лидера, он готов предложить президенту США самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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