В Израиле из-за серии терактов остановили движение транспорта

Министр транспорта Израиля Мирьям Регев приостановила движение всех поездов и автобусов в стране из-за серии террористических атак. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel, ссылаясь на официальные источники.
«Министр транспорта Мирьям Регев отдала распоряжение главе транспортного управления остановить движение и провести обыск всех автобусов, поездов и легкорельсовых трамваев», — говорится в материале газеты. Отмечается, что министр прервала визит в Марокко из-за серии терактов в родной стране.
В Израиле произошел теракт со взрывом трех автобусов 21 февраля. Предварительно, никто не погиб.
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