20 февраля 2025

В Израиле из-за серии терактов остановили движение транспорта

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В Израиле взорвали три автобуса
В Израиле взорвали три автобуса Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Министр транспорта Израиля Мирьям Регев приостановила движение всех поездов и автобусов в стране из-за серии террористических атак. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel, ссылаясь на официальные источники.

«Министр транспорта Мирьям Регев отдала распоряжение главе транспортного управления остановить движение и провести обыск всех автобусов, поездов и легкорельсовых трамваев», — говорится в материале газеты. Отмечается, что министр прервала визит в Марокко из-за серии терактов в родной стране.

В Израиле произошел теракт со взрывом трех автобусов 21 февраля. Предварительно, никто не погиб.

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Министр транспорта Израиля Мирьям Регев приостановила движение всех поездов и автобусов в стране из-за серии террористических атак. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel, ссылаясь на официальные источники. «Министр транспорта Мирьям Регев отдала распоряжение главе транспортного управления остановить движение и провести обыск всех автобусов, поездов и легкорельсовых трамваев», — говорится в материале газеты. Отмечается, что министр прервала визит в Марокко из-за серии терактов в родной стране. В Израиле произошел теракт со взрывом трех автобусов 21 февраля. Предварительно, никто не погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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