В Израиле произошел теракт со взрывом трех автобусов

21 февраля 2025 в 01:40 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате взрывов нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В пригороде Тель-Авива взорвались три пустых автобуса, по предварительной информации, это был террористический акт. По данным полиции, цитируемой изданием The Times of Israel, инцидент не привел к жертвам или пострадавшим. «Два пустых автобуса взорвались одновременно на двух парковках в пригороде Тель-Авива Бат-Ям, добавляя, что инцидент является предполагаемой попыткой комбинированного террористического акта. Пострадавших нет», — передает The Times of Israel. А Ynet сообщает о взрыве в третьем автобусе, припаркованном в пригороде Тель-Авива Холоне.

