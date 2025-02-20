20 февраля 2025

В Израиле произошел теракт со взрывом трех автобусов

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Пострадавших в результате взрывов нет
Пострадавших в результате взрывов нет Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В пригороде Тель-Авива взорвались три пустых автобуса, по предварительной информации, это был террористический акт. По данным полиции, цитируемой изданием The Times of Israel, инцидент не привел к жертвам или пострадавшим.

«Два пустых автобуса взорвались одновременно на двух парковках в пригороде Тель-Авива Бат-Ям, добавляя, что инцидент является предполагаемой попыткой комбинированного террористического акта. Пострадавших нет», — передает The Times of Israel. А Ynet сообщает о взрыве в третьем автобусе, припаркованном в пригороде Тель-Авива Холоне.

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В пригороде Тель-Авива взорвались три пустых автобуса, по предварительной информации, это был террористический акт. По данным полиции, цитируемой изданием The Times of Israel, инцидент не привел к жертвам или пострадавшим. «Два пустых автобуса взорвались одновременно на двух парковках в пригороде Тель-Авива Бат-Ям, добавляя, что инцидент является предполагаемой попыткой комбинированного террористического акта. Пострадавших нет», — передает The Times of Israel. А Ynet сообщает о взрыве в третьем автобусе, припаркованном в пригороде Тель-Авива Холоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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