Полпред президента в УрФО Артем Жога 21 февраля провел в Челябинске совещание, посвященное национальным целям РФ до 2030 года. В их числе оказались развитие общественного транспорта и инфраструктуры в регионах. Наряду с усилением контроля за расходом бюджетных средств, Жога призвал активнее использовать мощности предприятий УрФО для обновления транспортного парка, передает корреспондент URA.RU.
«Одной из национальных целей развития нашей страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года является создание комфортной и безопасной среды для жизни. Сформированы для ее достижения проекты развития общественного транспорта и инфраструктуры в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Прежде всего, это увеличение парка транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного.<...> Стоит отметить, что контроль за целевым и добросовестным расходованием федеральных средств будет усилен. Нарушение закона мы не потерпим», — заявил Жога.
В рамках совещания были озвучены планы по развитию автоматизации и цифровизации общественного транспорта, созданию выделенных линий и расширению использования экологически чистых видов транспорта. Жога призвал использовать доступные механизмы финансирования, включая льготный лизинг, казначейские инфраструктурные кредиты и списание бюджетных кредитов. Особое внимание было уделено использованию производственных мощностей, расположенных в регионе.
«Обращаю ваше внимание, что при решении задач обновления транспорта, в первую очередь необходимо использовать производственные мощности, расположенные в округе», — отметил Жога, упомянув Челябинский завод городского электротранспорта, «УралТрансмаш», Усть-Катавский вагоностроительный завод и Курганский автобусный завод.
Полпред подчеркнул, что использование местных производств позволит сократить расходы, обеспечить оперативный сервис и модернизацию, а также поддержать развитие и локализацию моделей современных машин. Он призвал работать эффективно, используя все ресурсы и время. А также заострил внимание на ответственности за расходование федеральных средств.
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