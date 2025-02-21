В Соединенных Штатах представлен законопроект, призывающий к полному выходу страны из ООН. Инициатива принадлежит республиканцам.
«В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН», — сообщает РИА Новости. Инициаторами законопроекта стали республиканцы.
Президент США Дональд Трамп 5 февраля подписал указ о выходе страны из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (БАПОР). Указ направлен против антиамериканских организаций ООН, в частности, ЮНЕСКО, из-за антиизраильской предвзятости. Трамп отметил, что СПЧ не выполняет свою функцию и защищает государства, нарушающие права человека, передает РАПСИ.
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