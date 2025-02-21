В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

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В США выступили за выход из ООН
В США выступили за выход из ООН Фото:

В Соединенных Штатах представлен законопроект, призывающий к полному выходу страны из ООН. Инициатива принадлежит республиканцам.

«В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН», — сообщает РИА Новости. Инициаторами законопроекта стали республиканцы.

Президент США Дональд Трамп 5 февраля подписал указ о выходе страны из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (БАПОР). Указ направлен против антиамериканских организаций ООН, в частности, ЮНЕСКО, из-за антиизраильской предвзятости. Трамп отметил, что СПЧ не выполняет свою функцию и защищает государства, нарушающие права человека, передает РАПСИ.

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В Соединенных Штатах представлен законопроект, призывающий к полному выходу страны из ООН. Инициатива принадлежит республиканцам. «В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН», — сообщает РИА Новости. Инициаторами законопроекта стали республиканцы. Президент США Дональд Трамп 5 февраля подписал указ о выходе страны из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (БАПОР). Указ направлен против антиамериканских организаций ООН, в частности, ЮНЕСКО, из-за антиизраильской предвзятости. Трамп отметил, что СПЧ не выполняет свою функцию и защищает государства, нарушающие права человека, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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