20 февраля 2025

Роспотребнадзор Югры раскрыл, как выбрать натуральное сливочное масло

Роспотребнадзор Югры дал советы по выбору натурального сливочного масла
© Служба новостей «URA.RU»
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Натуральное сливочное масло можно выбрать, следуя пяти пунктам
Натуральное сливочное масло можно выбрать, следуя пяти пунктам Фото:

Чтобы выбрать натуральное сливочное масло, нужно следовать пяти критериям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Состав: в натуральном сливочном масле должны быть только сливки или цельное молоко. Если в составе указаны растительные жиры или другие добавки — это не натуральный продукт. Название: на упаковке обязательно должно быть написано „масло“. Если вы видите термины „молочный продукт“ или „спред“, это означает, что перед вами не сливочное масло», — сказано на официальной странице ведомства в Telegram.

Так же нужно обращать внимание на срок годности и отсутствие консервантов. Более того, важно правильно хранить масло, как указано на упаковке.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО нашел пользу в шоколадных конфетах. Она заключается в выработке эндорфинов, и присутствии антиоксидантов в составе.

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Чтобы выбрать натуральное сливочное масло, нужно следовать пяти критериям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Состав: в натуральном сливочном масле должны быть только сливки или цельное молоко. Если в составе указаны растительные жиры или другие добавки — это не натуральный продукт. Название: на упаковке обязательно должно быть написано „масло“. Если вы видите термины „молочный продукт“ или „спред“, это означает, что перед вами не сливочное масло», — сказано на официальной странице ведомства в Telegram. Так же нужно обращать внимание на срок годности и отсутствие консервантов. Более того, важно правильно хранить масло, как указано на упаковке. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО нашел пользу в шоколадных конфетах. Она заключается в выработке эндорфинов, и присутствии антиоксидантов в составе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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