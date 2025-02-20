Роспотребнадзор Югры раскрыл, как выбрать натуральное сливочное масло

Чтобы выбрать натуральное сливочное масло, нужно следовать пяти критериям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.
«Состав: в натуральном сливочном масле должны быть только сливки или цельное молоко. Если в составе указаны растительные жиры или другие добавки — это не натуральный продукт. Название: на упаковке обязательно должно быть написано „масло“. Если вы видите термины „молочный продукт“ или „спред“, это означает, что перед вами не сливочное масло», — сказано на официальной странице ведомства в Telegram.
Так же нужно обращать внимание на срок годности и отсутствие консервантов. Более того, важно правильно хранить масло, как указано на упаковке.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО нашел пользу в шоколадных конфетах. Она заключается в выработке эндорфинов, и присутствии антиоксидантов в составе.
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