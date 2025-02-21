В Балтийском море поврежден подводный кабель

В Балтийском море произошел разрыв подводного кабеля. Об этом рассказали в береговой охране.
«Предполагаемый разрыв кабеля произошел в шведской экономической зоне у берегов острова Готланд», — передает сообщение береговой охраны телеканал SVT. Там добавили, что кабель соединяет Финляндию и Германию.
Шведская прокуратура и береговая охрана начали предварительное расследование происшествия. Это не первый случай повреждения кабелей в регионе: ранее была зафиксирована серия инцидентов с различными подводными кабелями, вызванных, предположительно, внешними факторами.
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