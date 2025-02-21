В Балтийском море поврежден подводный кабель

SVT: в Балтийском море поврежден кабель, связывающий Финляндию и Германию
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Подводный кабель соединяет Финляндию и Германию
Подводный кабель соединяет Финляндию и Германию Фото:

В Балтийском море произошел разрыв подводного кабеля. Об этом рассказали в береговой охране.

«Предполагаемый разрыв кабеля произошел в шведской экономической зоне у берегов острова Готланд», — передает сообщение береговой охраны телеканал SVT. Там добавили, что кабель соединяет Финляндию и Германию.

Шведская прокуратура и береговая охрана начали предварительное расследование происшествия. Это не первый случай повреждения кабелей в регионе: ранее была зафиксирована серия инцидентов с различными подводными кабелями, вызванных, предположительно, внешними факторами.

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В Балтийском море произошел разрыв подводного кабеля. Об этом рассказали в береговой охране. «Предполагаемый разрыв кабеля произошел в шведской экономической зоне у берегов острова Готланд», — передает сообщение береговой охраны телеканал SVT. Там добавили, что кабель соединяет Финляндию и Германию. Шведская прокуратура и береговая охрана начали предварительное расследование происшествия. Это не первый случай повреждения кабелей в регионе: ранее была зафиксирована серия инцидентов с различными подводными кабелями, вызванных, предположительно, внешними факторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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