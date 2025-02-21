Советник губернатора Ростовской области задержан по уголовному делу

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Гончарова подозревают в превышении должностных полномочий
Гончарова подозревают в превышении должностных полномочий Фото:

Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Гончаров задержан», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в связи с превышением должностных полномочий было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

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Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Гончаров задержан», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в связи с превышением должностных полномочий было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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