Советник губернатора Ростовской области задержан по уголовному делу

Гончарова подозревают в превышении должностных полномочий
Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Гончаров задержан», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в связи с превышением должностных полномочий было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.
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