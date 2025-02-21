Челябинка организовала бордель под видом спа-салона

Челябинка под видом спа-салона организовала бордель с охраной и администраторами, а также рекламой в интернете. За организацию занятия проституцией ее осудили на один год колонии-поселения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Калининский райсуд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней ранее не судимой челябинке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как было установлено в суде, спа-салон работал более трех лет в доме №22а по улице Университетская Набережная. В помещении трудились пять администраторов и охрана, реклама была размещена в интернете. Суд назначил челябинке наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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