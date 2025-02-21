В Кремле оценили возможность провести встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии

Песков: встреча Путина и Трампа пока не оговорена
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока не факт, что Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии, заявил Песков
Пока не факт, что Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Кремле пока не дали конкретики о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что переговоры пройдут в Саудовской Аравии.

«Нет, пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран высказали желание провести переговоры, пока идет обсуждение. Песков уточнил, что у властей есть установка подготовить встречу, приложив максимум усилий, чтобы возможные переговоры прошли результативно.

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В Кремле пока не дали конкретики о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что переговоры пройдут в Саудовской Аравии. «Нет, пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, лидеры двух стран высказали желание провести переговоры, пока идет обсуждение. Песков уточнил, что у властей есть установка подготовить встречу, приложив максимум усилий, чтобы возможные переговоры прошли результативно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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