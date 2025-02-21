В Кремле оценили возможность провести встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии

В Кремле пока не дали конкретики о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что переговоры пройдут в Саудовской Аравии.
«Нет, пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам представителя Кремля, лидеры двух стран высказали желание провести переговоры, пока идет обсуждение. Песков уточнил, что у властей есть установка подготовить встречу, приложив максимум усилий, чтобы возможные переговоры прошли результативно.
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