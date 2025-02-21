Зеленский вывел из себя Трампа настолько, что тот был готов прекратить помощь Украине

Президент США Дональд Трамп был на грани прекращения военной поддержки Украины из-за конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне переговоров с Россией. Об этом сообщает информационный портал Axios, ссылаясь на трех американских чиновников, знакомых с ситуацией.
«Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа в период мирных переговоров с Россией [в Эр-Рияде], что Трамп был на грани прекращения американской военной поддержки Украины», — отмечают авторы материала. Они также привели в пример слова советника по национальной безопасности Майк Вальца, который отметил, что американский глава был очень разочарован Зеленским.
Переговоры между российскими и американскими делегатами состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии (Эр-Рияде). Тогда стороны определились с необходимостью сотрудничества между Россией и США, причем не только по Украине, но также и в экономическом плане. Сам Зеленский тогда выразил недовольство тем, что его на переговоры не позвали. Уже тогда Трамп заявил, что это именно украинский глава виновен в начале российской СВО. Он также назвал Зеленского диктатором, передает «Национальная служба новостей».
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