Трамп заявил, что Украина первой начала войну с Россией

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Украина нуждается в проведении выборов, считает Трамп
Украина нуждается в проведении выборов, считает Трамп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина первая начала войну с Россией. Такое заявление, по сообщению американского телеканала, сделал президент США Дональд Трамп.

«Трамп 18 февраля обвинил Украину в развязывании конфликта», — говорится в материале CNN. По словам главы Белого дома, данный конфликт привел к разрушениям и человеческим жертвам. Кроме того, Дональд Трамп высказал мысль, схожую с позицией президента РФ Владимира Путина, о необходимости проведения выборов на Украине.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Зеленский и его западные покровители сами способствовали разрушению украинской государственности. Он подчеркнул, что хотя государство Украина возникло искусственно в XX веке, Россия после распада СССР уважала его суверенитет, передает «Ридус».

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Украина первая начала войну с Россией. Такое заявление, по сообщению американского телеканала, сделал президент США Дональд Трамп. «Трамп 18 февраля обвинил Украину в развязывании конфликта», — говорится в материале CNN. По словам главы Белого дома, данный конфликт привел к разрушениям и человеческим жертвам. Кроме того, Дональд Трамп высказал мысль, схожую с позицией президента РФ Владимира Путина, о необходимости проведения выборов на Украине. Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Зеленский и его западные покровители сами способствовали разрушению украинской государственности. Он подчеркнул, что хотя государство Украина возникло искусственно в XX веке, Россия после распада СССР уважала его суверенитет, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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