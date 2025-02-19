Украина первая начала войну с Россией. Такое заявление, по сообщению американского телеканала, сделал президент США Дональд Трамп.
«Трамп 18 февраля обвинил Украину в развязывании конфликта», — говорится в материале CNN. По словам главы Белого дома, данный конфликт привел к разрушениям и человеческим жертвам. Кроме того, Дональд Трамп высказал мысль, схожую с позицией президента РФ Владимира Путина, о необходимости проведения выборов на Украине.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Зеленский и его западные покровители сами способствовали разрушению украинской государственности. Он подчеркнул, что хотя государство Украина возникло искусственно в XX веке, Россия после распада СССР уважала его суверенитет, передает «Ридус».
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