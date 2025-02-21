Трамп считает неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине

Американский президент Дональд Трамп не считает важным присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией. Его слова передает специальный корреспондент Белого Дома Дженнифер Джейкобс.
«Я не думаю, что его [Зеленского] присутствие на встречах (США и России по разрешению украинского конфликта — прим. URA.RU) очень важно, — передала слова Трампа Джейкобс. Сообщение опубликовано в соцсети X.
Еще до того, как прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии, Трамп давал понять, что присутствие на них Зеленского — необязательно. Далее украинский лидер начал критиковать Трампа за это, на что последний разозлился и дал понять, что может прекратить поддержку Киева.
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