Трамп считает неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине

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Дональд Трамп считает присутствие Владимира Зеленского на переговорах необязательным
Дональд Трамп считает присутствие Владимира Зеленского на переговорах необязательным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американский президент Дональд Трамп не считает важным присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией. Его слова передает специальный корреспондент Белого Дома Дженнифер Джейкобс.  

«Я не думаю, что его [Зеленского] присутствие на встречах (США и России по разрешению украинского конфликта — прим. URA.RU) очень важно, — передала слова Трампа Джейкобс. Сообщение опубликовано в соцсети X.

Еще до того, как прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии, Трамп давал понять, что присутствие на них Зеленского — необязательно. Далее украинский лидер начал критиковать Трампа за это, на что последний разозлился и дал понять, что может прекратить поддержку Киева.

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Американский президент Дональд Трамп не считает важным присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией. Его слова передает специальный корреспондент Белого Дома Дженнифер Джейкобс.   « Я не думаю, что его [Зеленского] присутствие на встречах (США и России по разрешению украинского конфликта — прим. URA.RU) очень важно, — передала слова Трампа Джейкобс. Сообщение опубликовано в соцсети X. Еще до того, как прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии, Трамп давал понять, что присутствие на них Зеленского — необязательно. Далее украинский лидер начал критиковать Трампа за это, на что последний разозлился и дал понять, что может прекратить поддержку Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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