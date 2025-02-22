После резкого снижения солнечной активности в последние дни ситуация стабилизировалась. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 23 февраля 2025 года ожидается спокойный день с минимальной вероятностью магнитных бурь. Однако уже в середине следующей недели ситуация может измениться. Подробнее о солнечных вспышках, вероятности магнитной бури и том, как он нее защититься, — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в феврале 2025
Еще неделю назад вспышечная активность Солнца зашкаливала, регистрировалось около двух десятков новых взрывов в сутки, среди которых были и достаточно мощные. Также в магнитном поле звезды была замечена корональная дыра, что привело к ускорению частиц солнечного ветра до 700 метров в секунду.
Однако на этой неделе ситуация стабилизировалась. Скорость солнечного ветра снизилась до обычных значений, а численность вспышек на Солнце резко упала. 20 февраля приборы зарегистрировали лишь шесть слабых взрывов класса С, которые обычно не представляют опасности для Земли. За ночь и утро 21 февраля была зафиксирована еще одна слабая вспышка. Индекс вспышечной активности упал до почти минимального уровня.
Прогноз магнитной бури 23 февраля 2025
По предварительным прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 23 февраля обещает быть спокойным днем. Вероятность магнитных бурь практически минимальная и составляет всего 3%. К-индекс, показатель геомагнитной активности, не превысит отметки в 2 балла и будет оставаться стабильным весь день.
Этот штиль продлится недолго — ситуация поменяется уже в середине следующей недели, когда магнитосфера Земли окажется под сильным внешним воздействием. По прогнозам астрономов, с 27 февраля по 3 марта К-индекс приблизится к опасным значениям, что вполне может перерасти в полноценные магнитные бури.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные усилением потока солнечного ветра и вспышками на Солнце. Во время магнитных бурь в околоземном пространстве возникают сильные электрические токи, которые могут влиять на работу электронных устройств и самочувствие людей.
Силу магнитных бурь оценивают по планетарному К-индексу по 9-балльной шкале. Бури с индексом 5 и выше считаются сильными и могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей, вызывая головные боли, перепады давления, бессонницу и упадок сил.
Как снизить влияние магнитных бурь
Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, специалисты рекомендуют в дни геомагнитных возмущений:
- больше отдыхать и высыпаться
- ограничить физические и эмоциональные нагрузки
- гулять на свежем воздухе
- пить больше воды
- отказаться от алкоголя и жирной пищи
- принимать успокаивающие травяные чаи
- при недомоганиях обратиться к врачу
Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем в этот период стоит внимательнее следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.
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