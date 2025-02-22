Какой силы будет магнитная буря в День защитника Отечества: прогноз солнечной активности 23 февраля 2025

Вероятность магнитных бурь 23 февраля составит 3%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магнитные бури 23 февраля не прогнозируются
Магнитные бури 23 февраля не прогнозируются Фото:

После резкого снижения солнечной активности в последние дни ситуация стабилизировалась. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 23 февраля 2025 года ожидается спокойный день с минимальной вероятностью магнитных бурь. Однако уже в середине следующей недели ситуация может измениться. Подробнее о солнечных вспышках, вероятности магнитной бури и том, как он нее защититься, — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в феврале 2025

Еще неделю назад вспышечная активность Солнца зашкаливала, регистрировалось около двух десятков новых взрывов в сутки, среди которых были и достаточно мощные. Также в магнитном поле звезды была замечена корональная дыра, что привело к ускорению частиц солнечного ветра до 700 метров в секунду.

Однако на этой неделе ситуация стабилизировалась. Скорость солнечного ветра снизилась до обычных значений, а численность вспышек на Солнце резко упала. 20 февраля приборы зарегистрировали лишь шесть слабых взрывов класса С, которые обычно не представляют опасности для Земли. За ночь и утро 21 февраля была зафиксирована еще одна слабая вспышка. Индекс вспышечной активности упал до почти минимального уровня.

Прогноз магнитной бури 23 февраля 2025

По предварительным прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 23 февраля обещает быть спокойным днем. Вероятность магнитных бурь практически минимальная и составляет всего 3%. К-индекс, показатель геомагнитной активности, не превысит отметки в 2 балла и будет оставаться стабильным весь день.

Этот штиль продлится недолго — ситуация поменяется уже в середине следующей недели, когда магнитосфера Земли окажется под сильным внешним воздействием. По прогнозам астрономов, с 27 февраля по 3 марта К-индекс приблизится к опасным значениям, что вполне может перерасти в полноценные магнитные бури.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные усилением потока солнечного ветра и вспышками на Солнце. Во время магнитных бурь в околоземном пространстве возникают сильные электрические токи, которые могут влиять на работу электронных устройств и самочувствие людей.

Силу магнитных бурь оценивают по планетарному К-индексу по 9-балльной шкале. Бури с индексом 5 и выше считаются сильными и могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей, вызывая головные боли, перепады давления, бессонницу и упадок сил.

Как снизить влияние магнитных бурь

Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, специалисты рекомендуют в дни геомагнитных возмущений:

  • больше отдыхать и высыпаться
  • ограничить физические и эмоциональные нагрузки
  • гулять на свежем воздухе
  • пить больше воды
  • отказаться от алкоголя и жирной пищи
  • принимать успокаивающие травяные чаи
  • при недомоганиях обратиться к врачу

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем в этот период стоит внимательнее следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После резкого снижения солнечной активности в последние дни ситуация стабилизировалась. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 23 февраля 2025 года ожидается спокойный день с минимальной вероятностью магнитных бурь. Однако уже в середине следующей недели ситуация может измениться. Подробнее о солнечных вспышках, вероятности магнитной бури и том, как он нее защититься, — в материале URA.RU. Солнечные вспышки в феврале 2025 Еще неделю назад вспышечная активность Солнца зашкаливала, регистрировалось около двух десятков новых взрывов в сутки, среди которых были и достаточно мощные. Также в магнитном поле звезды была замечена корональная дыра, что привело к ускорению частиц солнечного ветра до 700 метров в секунду. Однако на этой неделе ситуация стабилизировалась. Скорость солнечного ветра снизилась до обычных значений, а численность вспышек на Солнце резко упала. 20 февраля приборы зарегистрировали лишь шесть слабых взрывов класса С, которые обычно не представляют опасности для Земли. За ночь и утро 21 февраля была зафиксирована еще одна слабая вспышка. Индекс вспышечной активности упал до почти минимального уровня. Прогноз магнитной бури 23 февраля 2025 По предварительным прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 23 февраля обещает быть спокойным днем. Вероятность магнитных бурь практически минимальная и составляет всего 3%. К-индекс, показатель геомагнитной активности, не превысит отметки в 2 балла и будет оставаться стабильным весь день. Этот штиль продлится недолго — ситуация поменяется уже в середине следующей недели, когда магнитосфера Земли окажется под сильным внешним воздействием. По прогнозам астрономов, с 27 февраля по 3 марта К-индекс приблизится к опасным значениям, что вполне может перерасти в полноценные магнитные бури. Что такое магнитные бури Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные усилением потока солнечного ветра и вспышками на Солнце. Во время магнитных бурь в околоземном пространстве возникают сильные электрические токи, которые могут влиять на работу электронных устройств и самочувствие людей. Силу магнитных бурь оценивают по планетарному К-индексу по 9-балльной шкале. Бури с индексом 5 и выше считаются сильными и могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей, вызывая головные боли, перепады давления, бессонницу и упадок сил. Как снизить влияние магнитных бурь Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, специалисты рекомендуют в дни геомагнитных возмущений: Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем в этот период стоит внимательнее следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...