Ивлеева экстренно продала дом, чтобы погасить долги

Блогер Анастасия Ивлеева продала свой трехэтажный дом в подмосковной Истре. Вероятно, это связано с необходимостью погасить налоговый долг в 30 миллионов рублей.
«Ивлеева оформила сделку по продаже своего трехэтажного особняка в Истре. Вероятно, деньги от продажи дома пойдут на погашение нового налогового долга в 30 миллионов рублей», — пишет telegram-канал Shot. Ранее этот дом дважды подвергался нападениям сталкера.
Ивлеева долго не могла осуществить сделку. В итоге сумма продажи составила 120 миллионов рублей. В доме есть терраса, кинотеатр, сауна и тренажерный зал. Незадолго до продажи блогер освободила дом от мебели, оставив лишь несколько предметов, пиеш Shot.
Федеральная налоговая служба (ФНС) 17 февраля объявила о наличии у Анастасии Ивлеевой долга в размере 30 миллионов рублей. Основная часть этой суммы — 23,5 миллиона — связана с банкротством ее компании «Капельница групп». Такую же сумму требуют и с бизнес-партнера Ивлеевой Дмитрия Аникина. В 2021 году они пытались открыть бар, но проект не удалось реализовать, что привело к образованию долгов. В августе 2023 года компания была признана банкротом из-за невыполнения обязательств по займам и арендной задолженности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.