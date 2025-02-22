Скончался актер из «Молодежки» и «Универа» Олег Юдин: биография и самые известные проекты

Стало известно о смерти актера Олега Юдина. «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич», — рассказал его знакомый Дмитрий Толмачев. Известный актёр кино и телевидения скончался на 63-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Юдин стал известен своим участием в таких проектах, как «Перелетные птицы», «Челночницы» и «Склифосовский», где он запомнился зрителям благодаря своим ярким эпизодическим ролям. Подробнее о нем — в материале URA.RU.
Биография
Олег Игоревич Юдин родился третьего ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, получив актерское образование. А в 1997 году Юдин окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. О личной жизни артиста ничего не известно.
Актерская карьера
С 2009 года Олег Игоревич начал активно сниматься в кино, исполняя эпизодические и второстепенные роли. В общем количестве актер снялся более чем в ста проектах. Из самых ярких такие, как: «Универ. Новая общага», «Пятая стража», «Пятницкий. Глава третья», «Королева игры», «Московская борзая», «Лондонград. Знай наших!», «Молодёжка», «Отдел», «Соната для Веры», «Маргарита Назарова», «Кровавая барыня», «Неизвестный», «Форс-мажор», «Ивановы-Ивановы», «Полицейский роман», «Обратная сторона души», «Плевако» и другие.
Последними работами Юдина стали сериалы «Теория большой лжи» и «Страх». Его актерская карьера завершилась в 2025 году, актер скончался 5 февраля.
Работа в Аппарате СФ
На портале Совета Федераций сообщается, что Олег Игоревич Юдин был руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов с мая 1994 года по март 1996 года. Также там указано, что до работы в Аппарате СФ Юдин занимал пост управляющего делами акционерного общества «Одиссей».
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