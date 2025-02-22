На Украине заявили, что подписания соглашения о месторождениях с США не будет

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Зеленский не стал подписывать соглашение с США из-за отсутствия в документе пункта о гарантиях безопасности
Зеленский не стал подписывать соглашение с США из-за отсутствия в документе пункта о гарантиях безопасности Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский не готов подписать текущую версию соглашения с США по природным ресурсам. По словам украинского чиновника, сделка содержит только «односторонние обязательства Украины», что делает ее неприемлемой для Киева в данный момент.

«Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешней форме проекта президент не готов его принять. Сегодня проект не отражает партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины», — заявил чиновник. Его слова приводит украинское издание «Общественнное».

По данным источника, в документе также отсутствуют гарантий безопасности для Украины, что также мешает его подписанию. Это подтверждает настойчивость украинской стороны в поиске баланса и равноправия в международных соглашениях.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что подписание документа по редкоземельным металлам должно состояться 22 февраля. В рамках соглашения Украина должна предоставить США доступ к своим природным ресурсам. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Киеву последствиями, если Зеленский не подпишет соглашение. По данным западных СМИ, в случае отказа США могут отключить Украину от «Старлинк», передает деловое издание «Взгляд».

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Глава Украины Владимир Зеленский не готов подписать текущую версию соглашения с США по природным ресурсам. По словам украинского чиновника, сделка содержит только «односторонние обязательства Украины», что делает ее неприемлемой для Киева в данный момент. «Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешней форме проекта президент не готов его принять. Сегодня проект не отражает партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины», — заявил чиновник. Его слова приводит украинское издание «Общественнное». По данным источника, в документе также отсутствуют гарантий безопасности для Украины, что также мешает его подписанию. Это подтверждает настойчивость украинской стороны в поиске баланса и равноправия в международных соглашениях. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что подписание документа по редкоземельным металлам должно состояться 22 февраля. В рамках соглашения Украина должна предоставить США доступ к своим природным ресурсам. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Киеву последствиями, если Зеленский не подпишет соглашение. По данным западных СМИ, в случае отказа США могут отключить Украину от «Старлинк», передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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