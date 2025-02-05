Президент США Дональд Трамп заявил, что в обмен на помощь Киеву хочет получить украинские редкоземельные металлы. Предложение американского лидера по обмену следует за его ранее озвученным планом по достижению мира на Украине. О каких полезных ископаемых идет речь — в материале URA.RU.
Новый план США
В январе глава Украины Владимир Зеленский одобрил новый план президента США по разрешению украинского конфликта. Согласно ему мир на Украине будет достигнут через снижение стоимости нефти. Зеленский уточнил, что Киев уже начал подготовку дипломатии, чтобы гарантировать сильные позиции для страны и для всей Европы.
Украина уже предлагала Соединенным Штатам сотрудничество в области разработки редких минералов, включая литий и титан. Оно стало частью так называемого «плана победы», который Зеленский представил американскому лидеру (тогда этот пост занимал Джо Байден) и республиканским членам конгресса еще в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США.
Сейчас в обмен на помощь Киеву, Трамп хочет получить редкоземельные металлы. «Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, и мы хотим получить гарантии <...> Я хочу, чтобы Украина давала нам редкоземельные металлы», — заявил американский лидер. Он подчеркнул, что Штаты вкладывают миллионы долларов в поддержку Украины, а Киев в ответ должен поставить редкие полезные ископаемые.
Какие металлы есть на Украине
На территории Украины обнаружено около 20 тысяч месторождений, включающих 117 различных типов полезных ископаемых. Из этого числа более восьми тысяч месторождений с запасами 94 видов минерального сырья признаны промышленно значимыми.
На территории Украины найдены залежи нефти, газа, угля, торфа, сланцев, урана, а также железных, марганцевых, хромовых, никелевых руд, руд титана, магния, алюминия, меди, цинка и свинца. Кроме того, там находятся золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий и лантаноиды, а также германий и скандий.
Например, запасы титана на Украине оценили в 94 миллиона тонн, это третье место, или 11% от планетарных масштабов. Однако независимые специалисты убеждены, что на долю страны приходится лишь 1% мировых залежей титановых руд.
Также министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявило, что на территории страны находится 5% мировых запасов так называемого «критического сырья», включая редкоземельные элементы. В список редкоземельных металлов входят 17 элементов таблицы Менделеева, среди которых скандий, иттрий, лантан и другие.
В стране насчитывается примерно 500 тысяч тонн запасов лития. Это делает эти месторождения одними из крупнейших в Европе.
Некоторые из украинских месторождений редкоземельных металлов расположены на территориях, которые вошли в состав России. Согласно информации американского портала OilPrice, после начала военных действий Украина потеряла контроль над двумя из четырех литиевых месторождений. Большинство добывающих и обрабатывающих предприятий было сосредоточено в Донбассе, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Крыму и Запорожье.
По оценкам экспертов стоимость энергетических, металлических и минеральных ресурсов Украины, контроль над которыми перешел к России, в 12,4 трлн долларов. В 2022 году Россия взяла под контроль территории, где сосредоточено 63% угольных запасов Украины, 11% запасов нефти, 20% запасов природного газа, 42% запасов металлов и 33% запасов редкоземельных и других стратегически важных минералов, в том числе лития.
Реакция ЕС
В Европе выразили серьезное беспокойство в связи с обсуждаемой сделкой между США и Украиной, которая предполагает поставки украинских редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. Канцлер Германии Олаф Шольц особо подчеркнул, что ресурсы Украины следует использовать для восстановления страны после конфликта, а не для оборонной поддержки. Он выразил мнение, что такой обмен был бы эгоистичным.
«Было бы очень эгоистично, очень эгоцентрично использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки», — заявил Шольц. Это мнение находит поддержку и у других европейских политиков, которые высказывают опасения относительно долгосрочных последствий такой сделки для Европы.
Немецкий депутат Сара Вагенкнехт также критически отозвалась о возможной сделке, утверждая, что она может привести к катастрофическим последствиям для Европы. Вагенкнехт считает, что это будет способствовать продолжению конфликта за счет Европы: «Вот вам и „мир за 24 часа“. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье. Отличная сделка для США, но катастрофа для людей по всей Европе», — отметила она.
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