В Раде заявили, что договор по недрам между США и Украиной будет подписан, несмотря на отказ Зеленского

Гончаренко*: договор по ресурсам между США и Украиной подпишут Сибига и Рубио
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Гончаренко, договор о ресурсах со стороны Украины будет подписывать глава МИД Сигиба
По словам Гончаренко, договор о ресурсах со стороны Украины будет подписывать глава МИД Сигиба Фото:

Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов. Как сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), подписание документа состоится между главой МИД Украины Андреем Сибигой и госсекретарем США Марко Рубио, несмотря на отказ лидера Украины Владимира Зеленского заключать сделку.

«Договор по полезным ископаемым будет подписан между Сибигой и Рубио», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. Нардеп заявил об этом, сославшись на собственные источники.

По данным американских СМИ, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной должна пройти 22 февраля. В рамках соглашения Украина должна предоставить США доступ к своим природным ресурсам на сумму более 500 млрд долларов взамен на оказанную помощь. Однако Зеленский не стал подписывать договор из-за отсутствия пункта о гарантиях безопасности и одностороннего характера. 

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Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов. Как сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), подписание документа состоится между главой МИД Украины Андреем Сибигой и госсекретарем США Марко Рубио, несмотря на отказ лидера Украины Владимира Зеленского заключать сделку. «Договор по полезным ископаемым будет подписан между Сибигой и Рубио», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. Нардеп заявил об этом, сославшись на собственные источники. По данным американских СМИ, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной должна пройти 22 февраля. В рамках соглашения Украина должна предоставить США доступ к своим природным ресурсам на сумму более 500 млрд долларов взамен на оказанную помощь. Однако Зеленский не стал подписывать договор из-за отсутствия пункта о гарантиях безопасности и одностороннего характера. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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