Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов. Как сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), подписание документа состоится между главой МИД Украины Андреем Сибигой и госсекретарем США Марко Рубио, несмотря на отказ лидера Украины Владимира Зеленского заключать сделку.
«Договор по полезным ископаемым будет подписан между Сибигой и Рубио», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. Нардеп заявил об этом, сославшись на собственные источники.
По данным американских СМИ, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной должна пройти 22 февраля. В рамках соглашения Украина должна предоставить США доступ к своим природным ресурсам на сумму более 500 млрд долларов взамен на оказанную помощь. Однако Зеленский не стал подписывать договор из-за отсутствия пункта о гарантиях безопасности и одностороннего характера.
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