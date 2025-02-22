Фигуранты дела об убийствах в «Крокусе» планировали еще один теракт

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали взорвать набережную в Дагестане
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Трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» практически сразу начали подготовку к следующему нападению
Трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» практически сразу начали подготовку к следующему нападению Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Трое фигурантов, причастных к убийствам в концертном зале «Крокус сити холл», планировали совершить еще один теракт на набережной города Каспийска в Дагестане. Это следует из материалов уголовного дела.

«Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года [уже после теракта в „Крокусе“] изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан», — приводит ТАСС данные из документа. До момента ареста обвиняемые также незаконно приобрели, перевозили и хранили огнестрельное оружие, включая два автомата Калашникова и пистолет Макарова, а также соответствующие боеприпасы.

Ранее стало известно, что они и еще двое граждан Таджикистана обеспечили четырех исполнителей теракта в «Крокусе» огнестрельным оружием. Они были задержаны в спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана 31 марта прошлого года. Первоначально им избрали меру пресечения в Дагестане, но затем их доставили в Москву для продления.

Трагический инцидент в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Он унес жизни 145 человек. В результате спецопераций были задержаны четыре гражданина Таджикистана, в том числе Мухаммадсобир Файзов и Далержон Мирзоев, которые оказались непосредственными исполнителями теракта. Следствие по данному делу завершилось, и материалы готовятся к передаче в суд.

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Трое фигурантов, причастных к убийствам в концертном зале «Крокус сити холл», планировали совершить еще один теракт на набережной города Каспийска в Дагестане. Это следует из материалов уголовного дела. «Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года [уже после теракта в „Крокусе“] изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан», — приводит ТАСС данные из документа. До момента ареста обвиняемые также незаконно приобрели, перевозили и хранили огнестрельное оружие, включая два автомата Калашникова и пистолет Макарова, а также соответствующие боеприпасы. Ранее стало известно, что они и еще двое граждан Таджикистана обеспечили четырех исполнителей теракта в «Крокусе» огнестрельным оружием. Они были задержаны в спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана 31 марта прошлого года. Первоначально им избрали меру пресечения в Дагестане, но затем их доставили в Москву для продления. Трагический инцидент в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Он унес жизни 145 человек. В результате спецопераций были задержаны четыре гражданина Таджикистана, в том числе Мухаммадсобир Файзов и Далержон Мирзоев, которые оказались непосредственными исполнителями теракта. Следствие по данному делу завершилось, и материалы готовятся к передаче в суд.
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