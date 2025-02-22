Италия публично извинилась перед Захаровой за сравнения России с Третьим рейхом

Итальянский народ публично извинился перед официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой за недавние заявления президента Италии Серджо Маттареллы, который провел параллели между Россией и нацисткой Германией. Петицию с извинениями ей передал итальянский журналист.
«Итальянский журналист вручил Марии Захаровой в МИД РФ петицию с извинениями народа Италии за высказывания президента Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом», — передает ТАСС. В документе сказано, что народ Италии не разделяет позиции президента и «желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».
Ранее Захарова отметила, что слова Серджо Маттареллы не останутся без последствий. Она также напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм, и что многие итальянские солдаты воевали на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Захарова отметила, что победа в войне была достигнута благодаря миллионам жизней советских граждан.
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