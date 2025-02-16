Захарова жестко ответила президенту Италии после сравнения России с Третьим рейхом

МИД: слова президента Италии о России и Третьем рейхе не останутся без ответа
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Захарова напомнила о том, в какой стране появился фашизм
Захарова напомнила о том, в какой стране появился фашизм Фото:
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом. Она подчеркнула, что такие заявления не останутся без ответа.

«В ходе лекции в одном из учебных заведений он [Маттарелла] заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Нельзя. И это никогда не будет оставлено без последствий», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова также заявила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм, и отметила, что множество итальянских солдат воевало на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Дипломат напомнила, что победа в войне была «соткана миллионами жизней советских граждан».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом. Она подчеркнула, что такие заявления не останутся без ответа. «В ходе лекции в одном из учебных заведений он [Маттарелла] заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Нельзя. И это никогда не будет оставлено без последствий», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Захарова также заявила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм, и отметила, что множество итальянских солдат воевало на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Дипломат напомнила, что победа в войне была «соткана миллионами жизней советских граждан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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