Захарова жестко ответила президенту Италии после сравнения России с Третьим рейхом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом. Она подчеркнула, что такие заявления не останутся без ответа.
«В ходе лекции в одном из учебных заведений он [Маттарелла] заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Нельзя. И это никогда не будет оставлено без последствий», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Захарова также заявила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм, и отметила, что множество итальянских солдат воевало на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Дипломат напомнила, что победа в войне была «соткана миллионами жизней советских граждан».
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