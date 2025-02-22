Юрист рассказал, чьи вклады проще всего украсть с банковских счетов

Мошенники становятся все изощреннее в методах кражи денег с банковских счетов, особенно уязвимыми оказываются пожилые люди. Об этом заявил доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Никита Козинец.
«Наиболее уязвимыми категориями граждан являются пожилые люди, которые не всегда могут своевременно распознать мошеннические схемы, а также пользователи, недостаточно внимательно относящиеся к безопасности своих устройств», — указал юрист Козинец в интервью агентству «Прайм». Он напомнил, что преступники часто используют вирусы с функцией удаленного доступа для перехвата данных пользователей.
В материале говорится, что по информации Банка России, такие технологии за последние полгода обеспечили около 40-50% всех случаев хищения денежных средств. Мошенники могут даже расторгнуть договор банковского вклада от имени жертвы, лишая ее накоплений и начисленных процентов.
В частности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова подчеркнула необходимость внимательного отслеживания работы банка, в котором размещены средства, чтобы предотвратить возможные финансовые потери в случае аннулирования его лицензии. Она отметила, что одним из индикаторов, указывающих на потенциальные проблемы банка, может быть значительное превышение его процентных ставок по вкладам над среднерыночными значениями.
Белянчикова также указала на другие внешние признаки, которые могут свидетельствовать о неприятностях в работе финансового учреждения, включая изменения в условиях по депозитам и трудности с доступом к средствам. По ее словам, эти данные могут помочь вкладчикам своевременно принять необходимые меры для минимизации финансовых рисков.
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