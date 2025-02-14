Россиянам раскрыли, из каких банков нужно срочно забрать деньги

Важно активно следить за состоянием банка, в который вложены средства, чтобы избежать потерь в случае отзыва лицензии. Об этом заявила Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она указала на то, что одним из признаков, который может свидетельствовать о возможном скором аннулировании лицензии, является установление процентных ставок по вкладам, которые значительно выше среднерыночных.
«Отозвать лицензию у банка могут по нескольким причинам. Основные — несоблюдение регуляторных требований, требований Закона 115-ФЗ (о противодействии легализации преступных доходов), наличие на балансе ненадлежащих активов, а также потеря банковской ликвидности (неспособность осуществлять платежи и расплачиваться с кредиторами)», — пишет «Прайм». Белянчикова также указала, что признаки потери ликвидности могут быть видны даже без детального изучения отчетности.
Специалист рассказала, что вкладчики могут самостоятельно обратить внимание на некоторые внешние признаки проблем у банка, такие как изменение условий по депозитам или проблемы с доступностью средств. Это позволит своевременно принять меры и минимизировать возможные финансовые риски.
В 2024 году наблюдался значительный рост числа жалоб от граждан на действия банков, о чем сообщается по данным, полученным от представителя Центрального банка России. Более 2000 жалоб были связаны с проблемами по депозитным операциям, из них 554 обращения выражали неудовлетворенность по поводу начисления процентов. Этот тренд возник на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, которая начала увеличиваться с середины предыдущего года и достигла отметки в 21% к концу года. В декабре 2024 года максимальные ставки по вкладам в ведущих банках страны достигли 22,7%, что, вероятно, спровоцировало рост количества жалоб со стороны вкладчиков.
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