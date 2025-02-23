В регионах России могут появиться дополнительные выходные дни

Минтруд: регионы могут сами вводить дополнительные выходные к праздникам
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Регионы могут самостоятельно объявлять дополнительные нерабочие дни
Регионы могут самостоятельно объявлять дополнительные нерабочие дни Фото:

Региональные власти России имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Это полномочие позволяет учитывать специфику и потребности отдельных субъектов страны.

«В рамках разграничений полномочий органы государственной власти региона вправе самостоятельно объявлять в субъекте РФ дополнительные нерабочие (праздничные) дни...», — передает ТАСС слова представителей Минтруда. В ведомстве добавили, что повышение уровня гарантий для работников, превышающее стандарты, установленные федеральным законодательством, ведет к увеличению расходов бюджета или снижению его доходов. В таких случаях финансирование этих обязательств осуществляется за счет бюджета соответствующего региона.

Помимо государственных органов, право на установление дополнительных нерабочих дней имеют и работодатели, которые могут вводить такие меры в зависимости от своих производственных и финансовых возможностей. Порядок предоставления таких дней регулируется коллективными или локальными нормативными актами. Это дает возможность компаниям адаптироваться к особенностям своей деятельности и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные.

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Региональные власти России имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Это полномочие позволяет учитывать специфику и потребности отдельных субъектов страны. «В рамках разграничений полномочий органы государственной власти региона вправе самостоятельно объявлять в субъекте РФ дополнительные нерабочие (праздничные) дни...», — передает ТАСС слова представителей Минтруда. В ведомстве добавили, что повышение уровня гарантий для работников, превышающее стандарты, установленные федеральным законодательством, ведет к увеличению расходов бюджета или снижению его доходов. В таких случаях финансирование этих обязательств осуществляется за счет бюджета соответствующего региона. Помимо государственных органов, право на установление дополнительных нерабочих дней имеют и работодатели, которые могут вводить такие меры в зависимости от своих производственных и финансовых возможностей. Порядок предоставления таких дней регулируется коллективными или локальными нормативными актами. Это дает возможность компаниям адаптироваться к особенностям своей деятельности и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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