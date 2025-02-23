В регионах России могут появиться дополнительные выходные дни

Региональные власти России имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Это полномочие позволяет учитывать специфику и потребности отдельных субъектов страны.
«В рамках разграничений полномочий органы государственной власти региона вправе самостоятельно объявлять в субъекте РФ дополнительные нерабочие (праздничные) дни...», — передает ТАСС слова представителей Минтруда. В ведомстве добавили, что повышение уровня гарантий для работников, превышающее стандарты, установленные федеральным законодательством, ведет к увеличению расходов бюджета или снижению его доходов. В таких случаях финансирование этих обязательств осуществляется за счет бюджета соответствующего региона.
Помимо государственных органов, право на установление дополнительных нерабочих дней имеют и работодатели, которые могут вводить такие меры в зависимости от своих производственных и финансовых возможностей. Порядок предоставления таких дней регулируется коллективными или локальными нормативными актами. Это дает возможность компаниям адаптироваться к особенностям своей деятельности и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.