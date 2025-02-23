Рябков опроверг вторую встречу России и США в Эр-Рияде

В Эр-Рияде 25 февраля не планируется никаких встреч между официальными представителями России и Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — заявил Рябков. Информацию передает ТАСС.
Ранее Рябков сообщил, что в ближайшие две недели запланирована встреча представителей России и Соединенных Штатов. Однако, по его словам, точные дата и место проведения встречи пока не определены, передает RT.
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