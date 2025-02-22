22 февраля 2025
21 февраля 2025

Самолет Utair прервал полет из-за проблем с шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет благополучно приземлился после поломки
Самолет благополучно приземлился после поломки Фото:

Борт авиакомпании Utair 22 февраля был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что не убралась правая стойка шасси. В telegram-канале «Aviaincident» сообщается, что самолет летел из Игарки в Красноярск.

«22.02.2025 в 11:30 самолет Utair по маршруту Игарка — Красноярск вернулся в аэропорт вылета. Причина — не уборка правой стойки шасси», — говорится в сообщении.

Поломка была обнаружена на самолете модели АН-74. В 11:43 борт благополучно приземлился. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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Борт авиакомпании Utair 22 февраля был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что не убралась правая стойка шасси. В telegram-канале «Aviaincident» сообщается, что самолет летел из Игарки в Красноярск. «22.02.2025 в 11:30 самолет Utair по маршруту Игарка — Красноярск вернулся в аэропорт вылета. Причина — не уборка правой стойки шасси», — говорится в сообщении. Поломка была обнаружена на самолете модели АН-74. В 11:43 борт благополучно приземлился. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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