Самолет Utair прервал полет из-за проблем с шасси

Борт авиакомпании Utair 22 февраля был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что не убралась правая стойка шасси. В telegram-канале «Aviaincident» сообщается, что самолет летел из Игарки в Красноярск.
«22.02.2025 в 11:30 самолет Utair по маршруту Игарка — Красноярск вернулся в аэропорт вылета. Причина — не уборка правой стойки шасси», — говорится в сообщении.
Поломка была обнаружена на самолете модели АН-74. В 11:43 борт благополучно приземлился. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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