SHAMAN ко Дню защитника Отечества перепел легендарную песню Константина Кинчева. Видео

SHAMAN: «Небо славян» — это культовая песня в России
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SHAMAN впервые представил свою версию песни «Небо славян» 21 февраля
SHAMAN впервые представил свою версию песни «Небо славян» 21 февраля Фото:

Удостоенный звания Народного артиста России Ярослав Дронов, широко известный под псевдонимом SHAMAN, представил свою интерпретацию композиции «Небо славян» композитора Константина Кинчева. Дронов выразил свое восхищение этим произведением и назвал культовым. Об этом сообщает «Пятый канал».

«„Небо славян“ — не просто легендарная, культовая песня в нашей стране. Константин Кинчев создал гениальное произведение, у которого нет срока давности <...>. С момента первого исполнения эта песня быстро стала по-настоящему народной», — рассказал SHAMAN в беседе с «Пятым каналом». Пресс-служба певца сообщила, что в оригинальной аранжировке, выполненной с легкими фольклорными мотивами, звуки колоколов и вокал SHAMAN обогатили песню новым звучанием.

Дронов впервые представил песню «Небо славян» в новой аранжировке на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем», который проходил 21 февраля в Южно-Сахалинске. Целью мероприятия было оказание поддержки бойцам, участвующим в спецоперации, и их семьям.

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Удостоенный звания Народного артиста России Ярослав Дронов, широко известный под псевдонимом SHAMAN, представил свою интерпретацию композиции «Небо славян» композитора Константина Кинчева. Дронов выразил свое восхищение этим произведением и назвал культовым. Об этом сообщает «Пятый канал». «„Небо славян“ — не просто легендарная, культовая песня в нашей стране. Константин Кинчев создал гениальное произведение, у которого нет срока давности <...>. С момента первого исполнения эта песня быстро стала по-настоящему народной», — рассказал SHAMAN в беседе с «Пятым каналом». Пресс-служба певца сообщила, что в оригинальной аранжировке, выполненной с легкими фольклорными мотивами, звуки колоколов и вокал SHAMAN обогатили песню новым звучанием. Дронов впервые представил песню «Небо славян» в новой аранжировке на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем», который проходил 21 февраля в Южно-Сахалинске. Целью мероприятия было оказание поддержки бойцам, участвующим в спецоперации, и их семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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