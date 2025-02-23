Зеленский заявил о готовности покинуть пост

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Зеленский оставит свой пост в обмен на вступление Украины в НАТО
Зеленский оставит свой пост в обмен на вступление Украины в НАТО Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост. Пойти на этот шаг он решится для прекращения конфликта в стране или в обмен на членство в НАТО. 

«Если для мира на Украине, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на youtube-канале его офиса. 

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. С тех пор нового лидера в стране не выбирали. 

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост. Пойти на этот шаг он решится для прекращения конфликта в стране или в обмен на членство в НАТО.  «Если для мира на Украине, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на youtube-канале его офиса.  Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. С тех пор нового лидера в стране не выбирали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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