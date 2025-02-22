Пострадавших на пожаре нет (архивное фото)
В Югорске (ХМАО) вечером 23 февраля произошел пожар на улице Спортивной. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, горели баня и времянка. Предварительной причиной возгорания стала неисправность печного отопления.
«В Югорске произошел пожар. Горели баня и времянка на улице Спортивная. Строения находились под одной крышей. По предварительной версии причиной пожара стало печное отопление», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В момент возгорания в помещении никого не было. Проводится проверка. В настоящее время пожар ликвидирован.
В момент возгорания в помещении никого не было
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