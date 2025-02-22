22 февраля 2025
21 февраля 2025

В ХМАО баня и дом сгорели из-за неисправной печки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших на пожаре нет (архивное фото)
Пострадавших на пожаре нет (архивное фото) Фото:

В Югорске (ХМАО) вечером 23 февраля произошел пожар на улице Спортивной. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, горели баня и времянка. Предварительной причиной возгорания стала неисправность печного отопления.

«В Югорске произошел пожар. Горели баня и времянка на улице Спортивная. Строения находились под одной крышей. По предварительной версии причиной пожара стало печное отопление», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В момент возгорания в помещении никого не было. Проводится проверка. В настоящее время пожар ликвидирован.

В момент возгорания в помещении никого не было
В момент возгорания в помещении никого не было
Фото:

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В Югорске (ХМАО) вечером 23 февраля произошел пожар на улице Спортивной. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, горели баня и времянка. Предварительной причиной возгорания стала неисправность печного отопления. «В Югорске произошел пожар. Горели баня и времянка на улице Спортивная. Строения находились под одной крышей. По предварительной версии причиной пожара стало печное отопление», — сообщается в telegram-канале ведомства. В момент возгорания в помещении никого не было. Проводится проверка. В настоящее время пожар ликвидирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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