22 февраля 2025
21 февраля 2025

В ХМАО волонтеры вторые сутки разыскивают 12-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение ребенка неизвестно
Местонахождение ребенка неизвестно Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 22 февраля пропал 12-летний Александр Земляков. Ориентировку разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Земляков Александр, 12 лет, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра. С 22 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте волонтеров.

Мальчик был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и толстовку с капюшоном и черно-белые кроссовки. У пропавшего русые волосы, темно-серые глаза и рост 164 сантиметра. Любую информацию о его местонахождении можно передать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Подросток пропал 22 февраля
Подросток пропал 22 февраля
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) 22 февраля пропал 12-летний Александр Земляков. Ориентировку разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «Земляков Александр, 12 лет, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра. С 22 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте волонтеров. Мальчик был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и толстовку с капюшоном и черно-белые кроссовки. У пропавшего русые волосы, темно-серые глаза и рост 164 сантиметра. Любую информацию о его местонахождении можно передать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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