Местонахождение ребенка неизвестно
В Нижневартовске (ХМАО) 22 февраля пропал 12-летний Александр Земляков. Ориентировку разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Земляков Александр, 12 лет, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра. С 22 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте волонтеров.
Мальчик был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и толстовку с капюшоном и черно-белые кроссовки. У пропавшего русые волосы, темно-серые глаза и рост 164 сантиметра. Любую информацию о его местонахождении можно передать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Подросток пропал 22 февраля
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